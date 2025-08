Carlos Corberán da el OK: Decisión tomada con Hugo Guillamón

La confección de plantilla en el Valencia CF está siendo tan compleja como habitual en los veranos de Mestalla. Cada movimiento, cada decisión, va ligada a necesidades económicas, urgencias deportivas y también a la gestión de los descartes. En este mercado, una de las grandes incógnitas sigue siendo la situación de uno de los jugadores criados en la cantera, que afronta semanas clave en su carrera profesional. El centro del campo, sin embargo, aún no está cerrado y los movimientos pueden acelerarse en cualquier momento.

Guillamón, fuera de los planes de Corberán y sin minutos en la pretemporada

Desde el final del curso pasado, Carlos Corberán fue directo con los jugadores y el club. El nuevo entrenador no cuenta con Hugo Guillamón para el Valencia 2025/2026. Así lo transmitió al propio futbolista y a sus agentes incluso antes de que comenzara la pretemporada. Prueba de ello es que Guillamón no ha disputado ni un solo minuto en los primeros cuatro amistosos. Tampoco ha entrado en las convocatorias. El mensaje del cuerpo técnico es nítido: se busca una salida, pero la situación está lejos de resolverse.

La decisión del entrenador se debe tanto a criterios deportivos como a la necesidad de liberar masa salarial. El Valencia busca dar un giro en el centro del campo con la llegada de nuevos fichajes, lo que deja sin hueco a un jugador que fue importante en el pasado pero que ha ido perdiendo peso en el equipo desde la cita mundialista de Qatar.

| VCF

Negociaciones estancadas: rescisión, carta de libertad y posturas muy alejadas

A nivel de despachos, la negociación para rescindir el contrato de Guillamón está bloqueada. El club ofrece la carta de libertad a cambio de pagar solo una pequeña parte del año de contrato que le queda, que finaliza en junio de 2026. Por su parte, el jugador considera insuficiente esa cantidad, según ha informado Tribuna VCF.

Reclama un porcentaje mayor, apoyándose en el contrato firmado y su derecho a cobrar una parte más importante del salario pendiente. Las reuniones entre los representantes y el club han sido numerosas en las últimas semanas, pero la distancia entre ambas partes es significativa.

El caso recuerda a otros precedentes en el club, como el de Samu Castillejo, donde finalmente el Valencia tuvo que aumentar la indemnización para cerrar la rescisión. Sin embargo, en este caso, la falta de ofertas formales por Guillamón complica aún más la solución. El futbolista no tiene prisa, ya que el contrato le protege y está dispuesto a quedarse para intentar revertir la situación, trabajando duro y esperando su oportunidad para convencer a Corberán, asevera el Marca

Un jugador de la casa en el limbo: sin ofertas y con la opción de quedarse

La situación de Guillamón pone de manifiesto la dificultad de gestionar las salidas en el fútbol actual. Pese a que el club le ha dejado claro que no cuenta con él, el canterano de l'Eliana mantiene la calma y el profesionalismo. Está dispuesto a cumplir su contrato si no se llega a un acuerdo que considere justo. En el entorno del jugador aseguran que no tendría problemas en quedarse e intentar cambiar la opinión del entrenador, como han hecho otros en situaciones similares.

A día de hoy, no existe ninguna oferta formal de ningún club, ni nacional ni internacional, por el mediocentro. Eso refuerza su posición en la negociación y añade presión a un Valencia que necesita liberar fichas para poder reforzarse. El mercado todavía puede deparar sorpresas, pero el tiempo apremia y cada día que pasa complica la salida pactada.