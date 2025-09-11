Bellingham avisa a dos jugadores: Xabi Alonso se lo piensa

El Madrid ha comenzado el curso a un gran nivel, con victorias y un plan colectivo muy reconocible. El equipo presiona alto, permite poco y saca oro de su pegada. El equilibrio logrado por Xabi Alonso invita a la calma, pero pronto llegará una decisión capital. El vestuario espera a Jude Bellingham, cuyo retorno cambiará inercias, jerarquías y posiciones de partida.

Bellingham pasó por quirófano el 16 de julio para reparar el hombro izquierdo. En el club manejan que volverá tras el siguiente parón de selecciones. Si no surgen contratiempos, su primera cita posible sería el 19 de octubre en Getafe. Eso implica como mínimo siete partidos más ausente, incluyendo dos duelos europeos de la fase de grupos.

El inglés dejó el listón altísimo la pasada temporada con veintitrés goles en cuarenta y dos partidos. Su impacto llegando desde segunda línea obliga a reordenar piezas para potenciarlo de nuevo. Aquí entra en escena Arda Güler, titular estos tres encuentros en una mediapunta muy definida. El turco ha jugado como enganche en un 4-2-3-1, por delante del doble pivote. Justo ese carril interior es el ecosistema más productivo para Bellingham. La coexistencia en la misma franja central requerirá renuncias o un sistema distinto.

| Real Madrid

El dilema del esquema y los dos damnificados

Xabi Alonso contempla dos caminos con riesgos y beneficios claros en cada propuesta. Mantener el 4-2-3-1 preserva automatismos, pero sacrifica minutos del joven turco. Su posición está adueñada contundentemente por Jude Bellingham y lo normal sería que el inglés recuperase la titularidad ahí.

El plan alternativo es un 4-4-2 en rombo con dos puntas. Vinícius y Mbappé formarían pareja, maximizando rupturas y ataques al espacio. El rombo permitiría juntar a Bellingham y Güler con Valverde y Tchouameni. El perjudicado sería Franco Mastantuono, que ha sido titular en el extremo derecho.

| @judebellingham

Qué gana y qué arriesga Xabi con cada decisión de pizarra

Con el 4-4-2, el Madrid multiplica llegadas del interior y agresividad tras pérdida. La estructura cierra carriles centrales y libera a Bellingham para pisar área. El peaje es renunciar a desborde de extremo, algo que sostiene al bloque rival. Con el 4-2-3-1, Arda conserva foco creativo y acelera la circulación entre líneas. Sin embargo, obliga a Jude a convivir en la misma calle de influencia.

Sea como sea, es un dilema que no requiere de una rápida solución, pues a Jude Bellingham le resta todavía mínimo un mes de recuperación. En estos siete duelos que se disputan en este intervalo, tanto Güler como Mastantuono tienen la oportunidad para seguir ganándose el puesto. Lo cierto es que, a día de hoy, el papel del turco en el once se antoja algo más relevante que el del argentino. No obstante, tampoco es muy habitual que Xabi Alonso utilice el 4-4-2; al menos, no de forma regular.