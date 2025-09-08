‘Se llevará la peor parte’: alerta por tormentas y lluvias torrenciales en esta región

La semana comienza con un tiempo muy cambiante en España. Varios frentes llegarán desde el Atlántico y cruzarán la Península de oeste a este, provocando alternancia de nubes, claros y lluvias en distintas zonas. Habrá momentos de mejora, pero serán breves y no afectarán a todas las regiones por igual.

En el Mediterráneo, especialmente en el este peninsular, se espera que a partir del mediodía aumenten las nubes y se formen tormentas locales. Además, habrá diferencias notables entre el tiempo en la costa y en el interior.

| Redes sociales, esp.xcatalunya.cat

Hoy la AEMET ha activado alertas en 6 comunidades

Hoy frente llegará debilitado en superficie al centro y este peninsular. Asimismo, la vaguada fría en altura generalizará tormentas en Pirineos, Cataluña, el levante y Baleares. Por eso, se han activado varios avisos que podrían mantenerse hasta la noche.

La AEMET mantiene este lunes activados varios avisos por lluvias intensas en buena parte del este peninsular. Cataluña se encuentra en nivel rojo, el máximo riesgo, mientras que Aragón y la Comunidad Valenciana permanecen en nivel naranja. En Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia la alerta es amarilla, lo que eleva a seis las comunidades que hoy están bajo vigilancia meteorológica.

Además, otro frente más débil entrará por el noroeste y dejará inestabilidad en el tercio norte. Asimismo, Galicia y el Cantábrico oriental concentrarán mayores acumulados de lluvia durante la jornada. En Canarias persistirá la calima con cielos nubosos y algunas precipitaciones.

Por otro lado, cabe destacar que las máximas ascenderán en el centro-oeste peninsular frente a descensos en el resto del país. El descenso será más notable en el Cantábrico oriental y el alto Ebro según el avance de la masa fría. Por eso, los contrastes térmicos marcarán la tarde y la noche de hoy.

Baleares “se podría llevar la peor parte”

Mañana, martes 9 de septiembre, llegará otro coletazo de la vaguada de aire frío al Mediterráneo con tormentas fuertes. Estas precipitaciones podrían ser torrenciales en el extremo este y Baleares, con granizo y acumulados importantes. Por lo que, desde Meteored, señalan que “Baleares se podría llevar la peor parte”.

Al mismo tiempo, un nuevo frente entrará por Galicia y dejará precipitaciones que alcanzarán el extremo norte. Las temperaturas serán variables, las máximas aumentarán en el área cantábrica y alto Ebro, con descensos en el resto. Por eso, las mínimas bajarán de forma generalizada.

| PixaBay, esp.xcatalunya.cat

Durante el miércoles, el lento movimiento de la vaguada fría mantendrá las tormentas en el Mediterráneo. Las que podrían ser fuertes a primeras horas en el noreste peninsular y en Baleares. No obstante, nuevos frentes atlánticos afectarán a Galicia y al Cantábrico con lluvias abundantes.

Del mismo modo, el polvo y la calima se podrían dar en el extremo sureste y Baleares a partir del miércoles. Según la información recogida por Meteored, el inicio de esta semana estará marcada por los avisos y tendremos que tener el paraguas bien a mano.