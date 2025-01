Oficial Meteocat: Riesgo por viento intenso en 5 comarcas a partir de ya

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro debido a rachas de viento que podrían superar los 20 metros por segundo. El grado de peligro, catalogado como 1 sobre 6, no ha impedido que se enciendan las alertas en varias zonas del litoral, donde la intensidad del viento se dejará sentir con mayor fuerza.

Las cinco comarcas donde se concentra la atención son La Selva, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat y Garraf, territorios en los que se espera un aumento significativo de la velocidad del viento desde este mismo jueves a las 13 h y, en principio, hasta la madrugada del viernes, sobre la 01 h.

| Andrew1Norton, Getty Images

Las comarcas limítrofes con éstas también se verán afectadas, pero en menor medida. No obstante, Protección Civil, Mossos de Esquadra y los diferentes ayuntamientos de Catalunya han recomendado a la población que sean prudentes y que extremen todas las precauciones.

Recomendaciones ante un episodio de viento

A pesar de que el nivel de riesgo se considera moderado, las autoridades recomiendan extremar las precauciones, especialmente en las zonas más expuestas como paseos marítimos, puertos deportivos y áreas cercanas a la costa. Del mismo modo, se aconseja revisar y asegurar elementos exteriores susceptibles de desplomarse (toldos, vallas publicitarias, macetas, etc.), así como seguir con atención las indicaciones de Protección Civil y de los propios cuerpos de emergencia.

Según Meteocat, el episodio de viento podría superar momentáneamente la línea litoral y extenderse tierra adentro, aunque con menor intensidad. De cara a las próximas horas, se recomienda consultar las actualizaciones de los avisos de viento en caso de que la situación cambie o se prolongue más allá del período inicialmente previsto.

| PixaBay, Efraimstochter

Mejora del tiempo

A partir del sábado 18 de enero y, en especial, a partir del domingo 19, la situación mejora claramente. Llega un anticiclón que hará subir el termómetro y tendremos temperaturas más agradables. No obstante, esta mejora no será definitiva. Los mapas pronostican que el invierno no se ha terminado, de modo que todavía nos faltan muchas semanas (y meses) de frío y de abrigo.

La cota de nieve también subirá y la poca probabilidad de precipitaciones hará que los amantes de la nieve tengan que esperar a las próximas semanas para poder disfrutar de diferentes deportes de montaña como el esquí.