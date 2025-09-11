El Meteocat confirma lluvia intensa durante la Diada: Dónde afectará

Los preparativos para la celebración de la Diada Nacional de Catalunya se extienden por todo el territorio, con multitud de actos al aire libre programados. Miles de ciudadanos planifican sus desplazamientos y actividades para conmemorar una jornada de gran significado cívico y cultural.

Sin embargo, la atmósfera parece tener sus propios planes para este 11 de septiembre, dibujando un escenario que requerirá atención. Las condiciones meteorológicas previstas podrían alterar el desarrollo de la jornada festiva en diversas localidades catalanas.

Un escenario atmosférico inestable para el 11 de Septiembre

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso oficial de situación meteorológica de peligro que estará vigente desde el jueves a primera hora. La alerta se centra específicamente en la intensidad de la lluvia, un factor clave que puede generar complicaciones en cortos periodos de tiempo. Los meteorólogos advierten sobre la alta probabilidad de registrar precipitaciones que superen los 20 litros por metro cuadrado en solo media hora.

Esta cantidad de agua, caída de forma torrencial, puede comprometer la capacidad de drenaje en zonas urbanas y provocar inundaciones repentinas. El nivel de peligro máximo se ha establecido en 2 sobre una escala de 6, lo que representa un riesgo moderado pero que exige una vigilancia activa.

El epicentro de las lluvias: Comarcas y horarios clave

El análisis detallado de los mapas de predicción revela una evolución significativa del riesgo a lo largo del jueves, día de la Diada. La mañana comenzará con una relativa calma en la mayor parte de la comunidad, aunque ya se observará cierto riesgo de nivel bajo.

El período más crítico, sin duda, llegará a partir del mediodía y se extenderá durante toda la tarde, coincidiendo con las principales movilizaciones. Entre las 12:00 y las 18:00 horas, una extensa área de Cataluña entrará en aviso amarillo por lluvias intensas.

Las comarcas más afectadas se localizarán en todo el litoral y prelitoral, desde el Camp de Tarragona hasta el Alt Empordà, incluyendo el área metropolitana de Barcelona. La inestabilidad también se adentrará en la Catalunya Central, abarcando un importante porcentaje del territorio.

Es importante destacar que los chubascos tendrán un carácter local, lo que significa que su distribución será irregular y no afectarán a todas las poblaciones dentro del área de aviso por igual. Podrían producirse tormentas muy intensas en un punto concreto mientras que, a pocos kilómetros, el tiempo permanezca seco, una característica típica de las tormentas de final de verano.

Recomendaciones ante una Diada pasada por agua

Ante esta previsión, el impacto en las celebraciones de la Diada podría ser considerable, especialmente en aquellos eventos que se desarrollen al aire libre. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía que consulte las actualizaciones meteorológicas antes de salir de casa.

Es fundamental adaptar la vestimenta, incluyendo paraguas o prendas impermeables para protegerse de los aguaceros súbitos y localmente fuertes. Asimismo, se debe extremar la precaución en los desplazamientos por carretera, ya que la lluvia intensa puede reducir drásticamente la visibilidad y aumentar el riesgo de aquaplaning en las vías.

Se aconseja evitar zonas inundables, como rieras o pasos subterráneos, que pueden convertirse rápidamente en puntos peligrosos durante un episodio de lluvia torrencial. La planificación y la prudencia serán las mejores herramientas para disfrutar de una jornada tan señalada sin contratiempos inesperados.

La inestabilidad, según el Meteocat, persistirá también durante el viernes, por lo que las precauciones deberán mantenerse activas durante el inicio del fin de semana. Mantenerse informado a través de los canales oficiales garantizará la seguridad de todos los participantes en las diversas conmemoraciones de la Diada.