El Meteocat anuncia un giro de 180 grados en el tiempo: Será este día de la semana

Tras unos días de relativa calma atmosférica, el panorama meteorológico en Catalunya se prepara para experimentar una transformación verdaderamente notable. Los mapas del tiempo sugieren una evolución drástica que captará la atención de todos durante los próximos días.

El cielo nos ofrecerá un espectáculo de contrastes, pasando de una situación muy adversa a un escenario completamente diferente. Este cambio radical se gestará en un periodo de tiempo muy corto, modificando por completo nuestras actividades cotidianas.

Un inicio de semana marcado por la inestabilidad atmosférica

La semana comenzará bajo la influencia de una profunda inestabilidad que afectará a todo el territorio catalán sin excepción. Durante la jornada del martes, una masa de aire frío en las capas altas de la atmósfera provocará un desplome de la estabilidad.

Esta configuración es ideal para la formación de nubes de gran desarrollo vertical, que descargarán precipitaciones de forma generalizada. Los chubascos y las tormentas serán los protagonistas absolutos, pudiendo ser localmente fuertes y acompañados de aparato eléctrico.

Las comarcas de Girona y Barcelona podrían registrar los acumulados de lluvia más significativos durante esta primera fase del episodio. Tampoco se descartan aguaceros intensos en puntos del interior de Lleida y en la costa de Tarragona. Se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos por carretera, ya que la visibilidad podría reducirse de manera importante. Este ambiente adverso nos obligará a recuperar el paraguas y la ropa de abrigo, que ya parecían olvidados en el armario.

La transición del miércoles: una jornada de contrastes meteorológicos

El miércoles actuará como una jornada de transición, un verdadero puente entre dos escenarios meteorológicos completamente opuestos. El frente de mal tiempo comenzará a retirarse lentamente hacia el Mediterráneo, perdiendo fuerza a medida que avanza.

Sin embargo, sus efectos todavía se notarán en algunas zonas, especialmente en el cuadrante noreste de la comunidad. Las comarcas más orientales podrían registrar las últimas lluvias residuales durante la primera mitad del día.

Mientras tanto, por el oeste, comenzará a imponerse una mejoría mucho más evidente con el paso de las horas. Las provincias de Lleida y Tarragona verán cómo los cielos se abren progresivamente, dando paso a grandes claros y a un sol tímido. Esta dualidad meteorológica dividirá Cataluña en dos, con un este todavía nublado y un oeste que ya anticipa el gran cambio. La paciencia será clave, pues la atmósfera se estará reajustando para dar la bienvenida a un nuevo protagonista.

El anticiclón recupera el dominio para el final de la semana

El giro de guion definitivo llegará el jueves, confirmando un cambio de 180 grados en las condiciones atmosféricas. La retirada completa de la inestabilidad dará paso a la imponente llegada de un anticiclón desde el Atlántico.

Este sistema de altas presiones se encargará de estabilizar por completo la atmósfera, bloqueando la llegada de nuevas perturbaciones. El resultado será un retorno a un tiempo marcadamente tranquilo, soleado y con temperaturas muy agradables para la época.

El sol brillará con fuerza en todo el territorio catalán, desde los Pirineos hasta el delta del Ebro, sin excepción. El viento soplará con muy poca intensidad, contribuyendo a una sensación térmica realmente placentera durante las horas centrales del día. Este dominio anticiclónico no será pasajero, sino que parece que ha llegado para quedarse durante varios días. Nos adentraremos así en un final de semana ideal para realizar todo tipo de actividades al aire libre.