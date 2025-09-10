La Gran Película de TV3 del 12 de septiembre: Un estafador se hace pasar por espía

TV3 reserva su prime time del viernes 12 de septiembre, a las 22:05, para su veterano contenedor cinematográfico. La Gran Película llega esta semana tras la Diada de Catalunya, con una propuesta de suspense pensada para un público amplio.

La cadena busca maximizar el arrastre del access y competir con el entretenimiento estatal con una historia basada en hechos reales. El movimiento refuerza una franja históricamente asociada a títulos reconocibles y estrenos recientes para el espectador catalán.

Estrategia y contexto de mercado en Catalunya

El cine de los viernes funciona como alternativa adulta a formatos masivos de cadenas estatales, con foco en el target comercial. La apuesta por thriller realista favorece la fidelidad en la segunda franja y mejora el lead-out hacia la medianoche informativa. El pasado 5 de Septiembre se emitió como la Gran Película el film "Una buena persona".

| Generalitat de Catalunya, XCatalunya

Además, 3Cat reforzará el recorrido digital con disponibilidad bajo demanda al día siguiente, consolidando el consumo diferido del fin de semana. El ecosistema lineal y online de la CCMA permite capitalizar conversación social y alargar el reach más allá del directo.

Rogue Agent, el título elegido

La elección para esta ocasión es Rogue Agent, thriller británico de 2022 dirigido por Declan Lawn y Adam Patterson. El tándem creativo firma también Blue Lights y guiones de The Salisbury Poisonings, aval que anticipa rigor en el tratamiento.

El metraje alcanza 116 minutos y cuenta con Rabbit Track, Great Point Media, The Development Partnership y Night Train Media. Su recorrido comercial combinó Netflix en Reino Unido con salas e incorporación a AMC+ y otras ventanas en Estados Unidos.

| Rogue Agent

De la crónica real al suspense psicológico

El relato se inspira en Robert Hendy-Freegard, un estafador que manipuló a víctimas convenciéndolas de vivir bajo amenazas inexistentes. James Norton encarna al falso espía, mientras Gemma Arterton, nominada al BAFTA Rising Star, interpreta a Alice Archer, decidida a desenmascararlo.

La puesta en escena combina romance y engaño, buscando tensión sostenida sin perder la mirada íntima sobre las víctimas. El caso real volvió a la actualidad en 2025, con una condena en Francia tras embestir a dos gendarmes durante una huida.

Recepción, premios y métricas

En IMDb, Rogue Agent mantiene un 6,5 sobre 10 con más de 16.000 valoraciones, indicador estable para un thriller de nicho. El termómetro crítico de Rotten Tomatoes ronda el 73%, con consenso favorable sobre su pulso y las actuaciones principales.

| Rogue Agent

Metacritic registra 61 puntos y un user score cercano al 6,7, reflejando opiniones generalmente positivas sin una unanimidad arrolladora. Críticos en Estados Unidos destacaron su estudio de la sugestión, subrayando que nadie es inmune al carisma disfrazado de autoridad.

Por qué verla en TV3 y en 3Cat

Para el público de TV3, el film ofrece suspense elegante, interpretaciones sólidas y un caso real que sigue generando conversación. Funciona como contra-programación adulta, con atractivo especial en el target comercial y buen arrastre hacia el informativo nocturno.

Quien no llegue al directo podrá recuperarla en 3Cat desde el 13 de septiembre, ampliando ventanas y hábitos de consumo. Una propuesta pertinente para cerrar la semana: sólida, actual y con suficiente gancho como para sostener el share.