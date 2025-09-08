Confirmado, llegan las primeras nevadas a España: este día podrían caer algunos copos

Septiembre avanza con tiempo inestable en varias regiones de España. El norte peninsular concentra buena parte de la actividad meteorológica. Esta semana, los ojos están puestos en un frente que cruza la Península desde ayer y seguirá activo hasta el miércoles.

Las lluvias, el viento y el descenso de temperaturas marcan el ritmo de estos días. Tras un verano de calor extremo, el cambio de tiempo es deseado y ya se está notando. Sin embargo, muchos ya miran más allá, poniendo el ojo a los primeros copos de nieve de la temporada.

| Twitter, @PirineosMeteo

No es de extrañar que crezca el interés por las previsiones a futuro. Después de meses soportando un calor agobiante, hay ganas de ver los primeros copos de nieve. Y según algunos modelos, podrían llegar antes de lo esperado.

En estas fechas podría llegar la nieve a España

El usuario @globerourdiales, conocido en la comunidad meteorológica por sus análisis a largo plazo, ha lanzado una previsión que no ha pasado nada desapercibida en X —antes Twitter—. En una de sus últimas previsiones, publicada el pasado viernes, apunta a una posibilidad que muchos esperaban tras un verano especialmente caluroso: la llegada de las primeras nieves al Pirineo.

“Si algo me caracteriza es que no me corto un pelo a la hora de analizar el extra-largo plazo”, escribe. Y añade: “Empiezo a ver la posibilidad de que entre el 18 y el 20 de septiembre lleguen las primeras ❄️ a las cumbres del Pirineo. Ya veremos si queda en nada o realmente este crazy pronóstico tiene base”.

Aunque se trata de una predicción a muy largo plazo —y por tanto sujeta a cambios—, el mensaje ha despertado el interés de los amantes de la nieve. La posibilidad de ver los primeros copos antes del inicio oficial del otoño genera expectación, especialmente tras meses de temperaturas extremas.

Por ahora, los modelos meteorológicos no confirman rotundamente este escenario, pero algunos indicios apuntan a un descenso térmico significativo en la segunda mitad de septiembre. La clave estará en la evolución de las masas de aire y en la configuración atmosférica que se consolide en los próximos días.

¿Se adelantará la nieve o llegará en la misma fecha del año pasado?

En 2024, las primeras nevadas se registraron a principios de septiembre, concretamente alrededor del 13 de septiembre. Este episodio fue provocado por la llegada de una DANA, que trajo consigo una masa de aire frío y precipitaciones en forma de nieve en zonas de montaña.

En los Pirineos, la cota de nieve descendió hasta los 1.600 metros, permitiendo que las cumbres más altas comenzaran a vestirse de blanco. Aunque cabe destacar que no se trató de nevadas abundantes.

En caso de que se cumpla esta predicción, la nieve volvería a hacer acto de presencia en fechas muy similares a las del invierno pasado. Si el pronóstico se confirma, estaríamos ante una repetición del patrón, lo que refuerza el interés por seguir de cerca la evolución atmosférica a lo largo de los próximos días.