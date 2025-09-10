Aviso urgente por lo que pasará este jueves: lluvias y tormentas en estas 2 regiones

Mitad de semana con el cielo como protagonista y cambios que llegan escalonados en diferentes comunidades autónomas. Este miércoles, la previsión ordena los fenómenos por zonas, con señales distintas entre el Mediterráneo y el noroeste del país. El guion meteorológico avanza hacia un desenlace relevante mañana.

El escenario combina nubosidad, episodios de precipitación y una evolución térmica desigual según la zona, con cambios apreciables a escala regional. La estabilidad dará paso a intervalos húmedos en áreas concretas del país, a medida que avance la jornada. La clave es diferenciar lo que ocurrirá hoy y lo que quedará reservado para la jornada del jueves, para planificar la información con claridad.

Previsión detallada para hoy: así estará el tiempo

Hoy volverán las lluvias en Baleares, con chubascos que pueden repetirse a distintas horas y mantener la inestabilidad a lo largo del día. El nordeste de Cataluña también registrará precipitaciones, con cielos variables y episodios que devolverán protagonismo a los chubascos en esa franja. Ambas áreas concentran la señal principal de este miércoles y explican el foco mediterráneo de la jornada en términos de precipitación.

En materia térmica, hoy subirán las máximas en los tercios norte, este y sur, un patrón de ascenso distribuido y apreciable a escala peninsular. Las mínimas aumentarán en el oeste del país, ofreciendo un contraste claro frente a otras zonas y modulando la sensación térmica matinal. En el resto de la Península y en los archipiélagos, las mínimas descenderán, configurando un mapa con variaciones acusadas según el punto.

Aviso urgente por lo que pasará el jueves: tormentas en muchos sitios

Para mañana, jueves, se esperan cielos nubosos y tormentas en Galicia y en el Cantábrico occidental, que serán las dos zonas con mayor inestabilidad. Junto a ese núcleo principal, podrían registrarse lluvias débiles en el Sistema Central y en el Ibérico, además de en sectores del oeste peninsular. En paralelo, se prevé un aumento general de temperaturas, con la salvedad de mínimas que descenderán levemente en el extremo noroeste durante la jornada.

El reparto semanal quedará así definido: hoy, lluvias en Baleares y en el nordeste de Cataluña; mañana, tormentas en el noroeste peninsular. Ambas jornadas comparten un hilo térmico de ascensos, aunque con matices regionales que afectan sobre todo a las mínimas. Se trata de un cambio ordenado, progresivo y regional.