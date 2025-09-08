Aviso urgente del Meteocat: Lluvia intensa en estas comarcas desde ya

La calma matutina de este lunes esconde una transformación atmosférica de gran relevancia que afectará a buena parte del territorio catalán. Las condiciones actuales de aparente tranquilidad darán paso a un escenario meteorológico mucho más complejo durante las próximas horas.

Una masa de aire inestable se aproxima rápidamente, preparando el terreno para un episodio de precipitaciones que requerirá máxima atención. El inicio de la semana laboral quedará así marcado por un cambio radical del tiempo que nos obligará a extremar las precauciones.

Un frente tormentoso activará las alertas en Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido un aviso por situación de peligro ante la llegada inminente de un sistema de bajas presiones. Este fenómeno traerá consigo la posibilidad de lluvias de intensidad torrencial, que podrían acumular más de 40 mm en tan solo 30 minutos.

| Canva

Para comprender la magnitud, esta cantidad de agua equivale a lo que en muchas zonas se registra a lo largo de varias semanas. La alerta oficial se mantendrá activa desde las ocho de la mañana de este lunes hasta las ocho de la tarde del martes. La situación, por tanto, condicionará de forma notable las actividades cotidianas a lo largo de dos jornadas clave de la semana.

El litoral y prelitoral de Tarragona, en el punto de mira

Las comarcas del sur de Cataluña serán las que experimenten los fenómenos más adversos durante la jornada del lunes. Concretamente, el Baix Camp y el Tarragonès se encuentran en el epicentro de la alerta, con un nivel de peligro 4 sobre 6.

Este grado de advertencia implica una alta probabilidad de que se produzcan aguaceros localmente muy severos, con capacidad para generar complicaciones. Zonas colindantes como el Baix Penedès y el Alt Camp también deberán permanecer muy atentas a la evolución de las tormentas. Se espera que estos chubascos sean de carácter estático y muy localizados, un comportamiento típico de las inestabilidades mediterráneas de finales de verano.

Extensión de la inestabilidad a otras zonas del territorio

Aunque el riesgo máximo se concentra en la provincia de Tarragona, la inestabilidad se extenderá a muchas otras áreas de la comunidad. Prácticamente todo el litoral y prelitoral, desde la Costa Brava hasta las comarcas del Maresme y el Barcelonès, se encuentra bajo aviso amarillo. En estas regiones, las precipitaciones también podrían ser localmente fuertes, aunque sin alcanzar los umbrales de intensidad extrema previstos más al sur.

El mapa de predicción muestra cómo la inestabilidad se mantendrá activa durante todo el lunes, desplazándose ligeramente hacia el norte con el paso de las horas. Para el martes, el foco principal de las lluvias será menor y se concentrará en varias comarcas de Girona y Barcelona.

Precaución y adaptación ante un episodio meteorológico adverso

Este episodio de lluvias intensas conlleva un riesgo significativo de inundaciones súbitas en rieras, torrentes y zonas urbanas bajas.

| XCatalunya

Las autoridades recomiendan encarecidamente evitar los desplazamientos por carretera que no sean imprescindibles en las zonas con alerta naranja activa. Asimismo, es fundamental limpiar los desagües y asegurar objetos en balcones o terrazas que puedan ser arrastrados por el agua.

Se aconseja a toda la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales para seguir la evolución del pronóstico en tiempo real. La prudencia será la mejor aliada para afrontar un evento meteorológico que, sin duda, pondrá a prueba nuestra capacidad de respuesta.