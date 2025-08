Última hora dels embassaments catalans: La dada que confirma la gran millora

Catalunya segueix donant la sorpresa en aquest tram de l'estiu amb una evolució de les seves reserves hídriques que marca una fita respecte als anys precedents. En ple episodi d'onada de calor i amb el consum disparat a llars i camps, la conca interna catalana manté una resistència fora del comú.

La baixada acumulada en els darrers trenta dies és de només un 1,49 %, una xifra que s'allunya enormement del que es considerava habitual a l'agost, quan el normal era perdre entre un 4 i un 6 % de la capacitat total. Aquest coixí hídric, que és el resultat directe d'una primavera plujosa i d'una gestió preventiva sense fissures, situa el sistema en una posició de privilegi per encarar el que resta d'estiu.

La comparació diària entre els principals embassaments reflecteix aquesta solidesa estructural, però també permet detectar alguns matisos molt interessants. Per exemple, mentre la majoria dels embassaments han registrat lleus descensos, Sau torna a convertir-se en la dada positiva del dia en experimentar una nova pujada i assolir el 65,48 %, encadenant diverses jornades d'ascens en ple mes d'agost, quelcom inèdit en condicions normals i encara menys en plena onada de calor.

| ACN

Sant Ponç també aporta una nota positiva, ja que aconsegueix augmentar mínimament el seu nivell, situant-se en un 89,22 %. Per la seva banda, la Llosa del Cavall continua mostrant una estabilitat sorprenent i pràcticament no ha variat respecte al dia anterior, romanent en un altíssim 84,14 %.

Baixades suaus i controlades

La resta del sistema presenta baixades molt suaus: embassaments com Susqueda, Foix o Darnius Boadella perden unes dècimes, però aquests descensos són fins i tot inferiors als que es podrien esperar per a una jornada marcada per temperatures extremes. Tanmateix, l'atenció ha de continuar posada en Riudecanyes i Siurana, que es mantenen com els punts febles del sistema, amb descensos que, tot i que no són alarmants, requereixen la màxima vigilància.

Catalunya segueix al 'top' 5

En l'àmbit estatal, la publicació de les dades oficials de tots els embassaments d'Espanya confirma que la conca interna catalana continua ocupant una posició destacada. No només es manté per sobre de la mitjana nacional, sinó que, una setmana més, supera la conca hidrogràfica de l'Ebre, cosa que històricament ha estat una excepció.

Amb el 76,61 % de capacitat total, el sistema català figura actualment en el top cinc de les conques espanyoles, una llista que sol estar reservada per a regions del nord i que habitualment deixa fora territoris mediterranis en aquestes dates. Aquesta situació converteix Catalunya en el referent hídric del país, superant sistemes tan emblemàtics com els del Duero, el Tajo o el Guadalquivir, que aquesta setmana han tornat a patir pèrdues més notables.