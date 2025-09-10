Tots els actes d’Aliança Catalana per la #Diada2025

La Diada arriba enguany amb un clima enrarit i tens, segrestat per l’amenaça constant i la confrontació interessada. En dies previs, la militància i càrrecs d’Aliança Catalana han patit assenyalaments i provocacions d’uns grupets que, sota l’etiqueta d’“anticapitalistes” i “independentistes d’esquerres”, només treballen per dividir i crispar. La jornada nacional, que hauria de ser de memòria i dignitat, torna a veure’s contaminada per aquells que volen silenciar la veu lliure i insubmisa de Sílvia Orriols i els seus seguidors.
Aliança Catalana, però, arriba a la Diada amb múscul. El que va néixer com un projecte local ha fet el salt institucional i avui és força real al Parlament i als ajuntaments. Les ofrenes, que altres redueixen a gestos simbòlics, esdevenen aquí demostracions de força territorial i de resistència popular.
La líder del partit, Sílvia Orriols, n’és el rostre indiscutible: batllessa i diputada, veu incòmoda a les institucions i a les xarxes, que ha convertit la confrontació en una eina de mobilització. La seva capacitat per tensionar l’statu quo ha fet que els grans partits i mitjans multipliquin els atacs, però cada embat només reforça la base i la convicció.
La Diada 2025 és, per tant, molt més que una jornada de record. És un test de resistència: desenes d’actes arreu del país —del Fossar de les Moreres a les capitals de vegueria, dels pobles petits fins als escenaris més simbòlics— exhibeixen que la implantació d’Aliança Catalana és real i creixent. La presència massiva i l’organització territorial mostren que el partit ha deixat de ser una anècdota per convertir-se en l’únic actor amb capacitat real de modular la política catalana.
Llistat d’ofrenes florals d’Aliança Catalana #Diada2025
10 de setembre
Vilafranca del Penedès | Rambla de la Generalitat | 21:30h | Alt Penedès
Barcelona | Fossar de les Moreres | 19:00h | Barcelonès
Vic | Placa a Bac de Roda a la Rambla de les Davallades | 18:00h | Osona
11 de setembre
VEGUERIA DE PONENT
Lleida | “El Roser” | 11:30h | Segrià
Mollerussa | Parc Municipal | 10:30h | Pla d’Urgell
VEGUERIA DE BARCELONA
Barcelona | Pla de Palau, bust de General Moragues | 10:30h | Barcelonès
Sant Feliu de Llobregat | Passeig 11 de Setembre | 12:00h | Baix Llobregat Nord
Sant Boi de Llobregat | Plaça M. Jaume Oliveras | 10:00h | Baix Llobregat Sud
Mataró | Monument a Josep Moragues | 11:00h | Maresme
Sabadell | Parc Catalunya | 10:00h | Vallès Occidental
Terrassa | Plaça 11 de Setembre | 10:00 | Vallès Occidental
Granollers | Plaça 11 de Setembre | 10:30h | Vallès Oriental
Sant Antoni de Vilamajor | Plaça 11 de Setembre | 11:00h | Vallès Oriental
VEGUERIA DE CATALUNYA CENTRAL
Roda de Ter | Casa Bac de Roda | 10:30h | Osona
Manresa | Plaça 11 de Setembre | 11:00h | Bages
Berga | Passeig de Rafael Casanova | 10:00h | Berguedà
VEGUERIA DEL PENEDÈS
Vilanova i la Geltrú | Monument a Francesc Macià – Rambla de la Pau | 12:00h | Garraf
El Vendrell | Davant de l’Auditori Pau Casals | 19:00h | Baix Penedès
Calafell | Plaça Països Catalans (Calafell Platja) | 9:15h | Baix Penedès
VEGUERIA DE GIRONA
Ripoll | Monestir de Santa Maria de Ripoll | 11:00h | Ripollès
Girona | Fossa dels Afusellats | 11:00h | Gironès
Sant Hilari Sacalm | Plaça General Moragues | 11:30h | La Selva
Figueres | Plaça de l’Escorxador | 10:00h | Alt Empordà
Puig d’Arques (Romanyà) | Caminada i pujada al Puig | 10:00h | Baix Empordà
VEGUERIA DEL CAMP DE TARRAGONA
Tarragona | Monument a Rafael Casanova – darrere del fortí de Sant Jordi | 10:00h | Tarragonès
Figuerola del Camp | Caminada – Ermita de Sant Ramon | 11:00h | Alt Camp
Reus | Plaça Baluard | 10:00h | Baix Camp
Montblanc | Monument a Francesc Castellví i Obando | 10:00h | Conca de Barberà
Siurana | Salt de la Reina, Carrer Major | 11:00h | El Priorat
VEGUERIA DE LES TERRES DE L’EBRE
Tortosa | Plaça Lluís Companys | 12:00h | Baix Ebre