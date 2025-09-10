Prop d’un miler de persones omplen el Fossar al crit de “Sílvia presidenta”

El Fossar de les Moreres ha viscut aquest vespre un dels actes més multitudinaris i vibrants de la Diada. Prop d’un miler de persones han respost a la crida d’Aliança Catalana i han omplert fins a vessar aquest espai històric i de memòria col·lectiva, que s’ha convertit en un clam unànime a favor de la independència i de la líder ripollesa Sílvia Orriols.
Els crits de “Sílvia presidenta” han estat constants al llarg de tot l’acte, evidenciant que el fenomen Orriols ja ha traspassat la dimensió local i s’ha consolidat com una força política de país.
L’acte s’ha iniciat amb deu minuts de retard per l’arribada tardana d’un autocar de militants vinguts des de Tarragona, però això no ha fet decaure gens l’ànim d’un públic entusiasmat que ha corejat consignes a favor del mandat de l’1 d’octubre i d’una Catalunya lliure i catalana.
El dispositiu policial dels Mossos d’Esquadra ha estat efectiu i ha garantit que l’esdeveniment es desenvolupés amb total normalitat, evitant la presència de grups hostils que en dies previs havien amenaçat amb rebentar-lo. Cap incident ha alterat la jornada.
Els parlaments han estat rebuts amb una ovació rere l’altra. Jordi Amela, president d’AC Barcelonès, ha defensat una Catalunya plenament catalana; el secretari de Comunicació, Lluís Areny, ha posat l’accent en la defensa de la llengua i la identitat; i Sílvia Orriols ha estat la més esperada.
La batllessa de Ripoll ha arrencat el seu discurs amb una pregunta carregada d’ironia: “què pone en tu DNI?” per fer escarni del Regne d’Espanya. Tot seguit, ha afirmat amb contundència que només Aliança Catalana pot salvar Catalunya de la submissió i la decadència actuals.
El Fossar, absolutament entregat, ha respost amb crits d’independència i amb una comunió total amb la líder independentista. La imatge ha simbolitzat un autèntic salt de qualitat respecte de l’any passat: més gent, més entusiasme i més suport popular per a un moviment que ja ningú pot menystenir.