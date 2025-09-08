‘S'endurà la pitjor part’: alerta per tempestes i pluges torrencials en aquesta regió

La setmana comença amb un temps molt canviant a Espanya. Diversos fronts arribaran des de l’Atlàntic i creuaran la Península d’oest a est, provocant alternança de núvols, clarianes i pluges en diferents zones. Hi haurà moments de millora, però seran breus i no afectaran totes les regions per igual.
Al Mediterrani, especialment a l’est peninsular, s’espera que a partir del migdia augmentin els núvols i es formin tempestes locals. A més, hi haurà diferències notables entre el temps a la costa i a l’interior.
Avui l'AEMET ha activat alertes a 6 comunitats
Avui el front arribarà debilitat en superfície al centre i est peninsular. Així mateix, la vaguada freda en alçada generalitzarà tempestes als Pirineus, Catalunya, el llevant i Balears. Per això, s’han activat diversos avisos que podrien mantenir-se fins a la nit.
L'AEMET manté aquest dilluns activats diversos avisos per pluges intenses a bona part de l’est peninsular. Catalunya es troba en nivell vermell, el màxim risc, mentre que Aragó i la Comunitat Valenciana romanen en nivell taronja. A les Balears, Castella-la Manxa i Múrcia l’alerta és groga, cosa que eleva a sis les comunitats que avui estan sota vigilància meteorològica.
A més, un altre front més dèbil entrarà pel nord-oest i deixarà inestabilitat al terç nord. Així mateix, Galícia i el Cantàbric oriental concentraran majors acumulacions de pluja durant la jornada. A Canàries persistirà la calitja amb cels ennuvolats i algunes precipitacions.
D’altra banda, cal destacar que les màximes pujaran al centre-oest peninsular davant dels descensos a la resta del país. El descens serà més notable al Cantàbric oriental i a l’alt Ebre segons l’avanç de la massa freda. Per això, els contrastos tèrmics marcaran la tarda i la nit d’avui.
Balears “es podria endur la pitjor part”
Demà, dimarts 9 de setembre, arribarà una altra fuetada de la vaguada d’aire fred al Mediterrani amb tempestes fortes. Aquestes precipitacions podrien ser torrencials a l’extrem est i a les Balears, amb calamarsa i acumulacions importants. Per això, des de Meteored, assenyalen que “Balears es podria endur la pitjor part”.
Al mateix temps, un nou front entrarà per Galícia i deixarà precipitacions que arribaran a l’extrem nord. Les temperatures seran variables, les màximes augmentaran a l’àrea cantàbrica i alt Ebre, amb descensos a la resta. Per això, les mínimes baixaran de manera generalitzada.
Durant dimecres, el lent moviment de la vaguada freda mantindrà les tempestes al Mediterrani, que podrien ser fortes a primeres hores al nord-est peninsular i a les Balears. No obstant això, nous fronts atlàntics afectaran Galícia i el Cantàbric amb pluges abundants.
De la mateixa manera, la pols i la calitja es podrien donar a l’extrem sud-est i a les Balears a partir de dimecres. Segons la informació recollida per Meteored, l’inici d’aquesta setmana estarà marcat pels avisos i haurem de tenir el paraigua ben a mà.