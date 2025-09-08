El Meteocat anuncia un gir de 180 graus en el temps: Serà aquest dia de la setmana

Després d'uns dies de relativa calma atmosfèrica, el panorama meteorològic a Catalunya es prepara per experimentar una transformació veritablement notable. Els mapes del temps suggereixen una evolució dràstica que captarà l'atenció de tothom durant els pròxims dies.
El cel ens oferirà un espectacle de contrastos, passant d'una situació molt adversa a un escenari completament diferent. Aquest canvi radical es gestarà en un període de temps molt curt, modificant per complet les nostres activitats quotidianes.
Un inici de setmana marcat per la inestabilitat atmosfèrica
La setmana començarà sota la influència d'una profunda inestabilitat que afectarà tot el territori català sense excepció. Durant la jornada de dimarts, una massa d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera provocarà un desplom de l'estabilitat.
Aquesta configuració és ideal per a la formació de núvols de gran desenvolupament vertical, que descarregaran precipitacions de manera generalitzada. Els xàfecs i les tempestes seran els protagonistes absoluts, podent ser localment forts i acompanyats d'aparell elèctric.
Les comarques de Girona i Barcelona podrien registrar els acumulats de pluja més significatius durant aquesta primera fase de l'episodi. Tampoc es descarten ruixats intensos en punts de l'interior de Lleida i a la costa de Tarragona. Es recomana extremar la precaució en els desplaçaments per carretera, ja que la visibilitat podria reduir-se de manera important. Aquest ambient advers ens obligarà a recuperar el paraigua i la roba d'abrigar, que ja semblaven oblidats a l'armari.
La transició de dimecres: una jornada de contrastos meteorològics
Dimecres actuarà com una jornada de transició, un veritable pont entre dos escenaris meteorològics completament oposats. El front de mal temps començarà a retirar-se lentament cap al Mediterrani, perdent força a mesura que avança.
Tanmateix, els seus efectes encara es notaran en algunes zones, especialment al quadrant nord-est de la comunitat. Les comarques més orientals podrien registrar les últimes pluges residuals durant la primera meitat del dia.
Mentrestant, per l'oest, començarà a imposar-se una millora molt més evident amb el pas de les hores. Les províncies de Lleida i Tarragona veuran com els cels s'obren progressivament, donant pas a grans clarianes i a un sol tímid. Aquesta dualitat meteorològica dividirà Catalunya en dos, amb un est encara ennuvolat i un oest que ja anticipa el gran canvi. La paciència serà clau, ja que l'atmosfera s'estarà reajustant per donar la benvinguda a un nou protagonista.
L'anticicló recupera el domini per al final de la setmana
El gir de guió definitiu arribarà dijous, confirmant un canvi de 180 graus en les condicions atmosfèriques. La retirada completa de la inestabilitat donarà pas a la imponent arribada d'un anticicló des de l'Atlàntic.
Aquest sistema d'altes pressions s'encarregarà d'estabilitzar per complet l'atmosfera, bloquejant l'arribada de noves pertorbacions. El resultat serà un retorn a un temps marcadament tranquil, assolellat i amb temperatures molt agradables per a l'època.
El sol brillarà amb força a tot el territori català, des dels Pirineus fins al delta de l'Ebre, sense excepció. El vent bufarà amb molt poca intensitat, contribuint a una sensació tèrmica realment plaent durant les hores centrals del dia. Aquest domini anticiclònic no serà passatger, sinó que sembla que ha arribat per quedar-se durant diversos dies. Ens endinsarem així en un final de setmana ideal per fer tota mena d'activitats a l'aire lliure.