Lluís Llach escalfa la Diada amb unes declaracions contra Sílvia Orriols

El president de l'ANC, Lluís Llach, ha valorat en declaracions a RAC 1 la participació de la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, a la manifestació de la Diada. "Vindrà ella, vindrà Turull, vindrà molta gent. Si ella és independentista i vol venir com a independentista, que vingui", ha afegit.
Llach ha explicat que, segons els estatuts, l'entitat no prohibeix mai l'entrada de ningú a una manifestació "pensi el que pensi". I ha recordat que des de fa anys no es conviden els partits polítics.
"És benvingut l'independentista que voti o pensi en AC com una opció. D'AC com a partit no opinem", ha afegit. Així i tot, ha assenyalat que el partit d'Orriols "no compleix amb tota la moral democràtica". Una 'bona manera' de no opinar. Aquest habitual sí però no. Assenyalant però de forma dissimulada.
Així i tot, Llach ha apuntat que s'hauria de començar a opinar sobre AC tenint en compte que els estatuts de l'ANC diuen que l'entitat sempre estarà a favor dels drets humans. "El meu parer personal és que Aliança no compleix amb tota la moral democràtica", ha dit per després afegir que no vol un "Vox català".
Una opinió personal que res té a veure amb la realitat. Lluís Llach aprofita la seva visibilitat com a President de l'ANC per agitar els habituals dogmes woke contra el partit liderat per Sílvia Orriols.
D'altra banda, Llach creu que l'independentisme està en una "depressió col·lectiva" i ha augurat que la Diada "no serà la pera".
Atribueix aquesta situació a la repressió i a la "inutilitat" dels partits independentistes. Oblida Llach que, sempre que pot, fa la gara-gara a un dels partits processistes per excel·lència, Junts per Catalunya, totalment sotmès a Pedro Sánchez.
En aquest sentit, ha criticat que després de l'1-O els partits independentistes facin "peix al cove" amb qüestions com una amnistia que no s'aplica o el que ha anomenat com a "espoli singular". "Els partits independentistes fan el ridícul quan fan autonomisme dins de l'estat espanyol", ha conclòs.