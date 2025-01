La Gran Pel·lícula de TV3 del 17 de gener: L'estrena més esperada de Greta Fernández

Greta Fernández s'ha consolidat com una de les actrius més talentoses de la seva generació. Nascuda a Barcelona el 1995, és filla del reconegut actor Eduard Fernández i l'escriptora Esmeralda Berbel. Des de jove, va demostrar una inclinació cap a la interpretació i ha treballat per forjar el seu propi camí en el món del cinema.

La carrera de Greta va començar amb papers en sèries i curtmetratges, però no va trigar a destacar en produccions majors. La seva actuació a "La hija de un ladrón" va ser especialment aclamada, portant-la a rebre una nominació als Premis Goya. Amb un estil únic i una gran capacitat per transmetre emocions, ha participat en diverses produccions d'àmbit internacional.

El 2022, Greta va protagonitzar "El frío que quema", una pel·lícula que barreja drama i història en un context de tensió. Aquest film és un altre exemple de la seva habilitat per triar projectes amb gran profunditat narrativa. Ara, TV3 la porta a les nostres pantalles en el seu esperat estrenament del 17 de gener.

"El frío que quema": Una trama captivadora

Ambientada a l'hivern de 1943, "El frío que quema" ens transporta a un petit poble als Pirineus. Sara i Antoni, interpretats per Greta Fernández i Roger Casamajor, són una parella que enfronta la incertesa de la Segona Guerra Mundial. Les seves vides canvien dràsticament en rebre un grup de refugiats jueus, perseguits per les forces nazis.

La pel·lícula, dirigida per Santi Trullenque, aborda temàtiques com la resistència, el sacrifici i la lluita per la supervivència. Amb un guió coescrit per Agustí Franch i el propi director, "El fred que crema" promet emocions intenses. A més, el film compta amb un elenc destacat que inclou Pedro Casablanc i Adrià Collado.

L'impacte visual i narratiu

"El fred que crema" ha estat elogiada per la seva ambientació realista i la seva fotografia, a càrrec d'Àlex Sans. L'atmosfera creada reflecteix de manera impactant l'aïllament i el fred dels Pirineus. Cada escena està cuidada al detall, mostrant el contrast entre la natura hostil i la calidesa dels llaços humans que formen en moments de crisi.

Les crítiques també destaquen la valentia de la pel·lícula en abordar una història de resistència. Encara que alguns han assenyalat que la narrativa és densa, la majoria coincideix que el film aconsegueix transmetre la desesperació dels personatges d'una forma commovedora.

Una estrena imperdible

L'emissió de "El fred que crema" a TV3 marca un fita en la programació del canal per al 2025. Aquesta gran pel·lícula no només ressalta el talent de Greta Fernández, sinó també el compromís de TV3 amb produccions d'alta qualitat. El 17 de gener, a les 22:05, els espectadors podran gaudir d'aquesta obra cinematogràfica que barreja història i emocions humanes de manera magistral.

No hi ha dubte que "El fred que crema" es convertirà en una de les produccions més comentades de l'any. Amb una narrativa poderosa i actuacions memorables, aquesta estrena promet captar l'atenció de l'audiència catalana i més enllà.