La Gran Pel·lícula de TV3 del 12 de setembre: Un estafador es fa passar per espia

TV3 reserva el seu prime time de divendres 12 de setembre, a les 22.05, per al seu veterà contenidor cinematogràfic. La Gran Pel·lícula arriba aquesta setmana després de la Diada de Catalunya, amb una proposta de suspens pensada per a un públic ampli.
La cadena busca maximitzar l'arrossegament de l'access i competir amb l'entreteniment estatal amb una història basada en fets reals. El moviment reforça una franja històricament associada a títols reconeixibles i estrenes recents per a l'espectador català.
Estratègia i context de mercat a Catalunya
El cinema dels divendres funciona com a alternativa adulta a formats massius de cadenes estatals, amb focus en el públic objectiu comercial. L'aposta pel thriller realista afavoreix la fidelitat a la segona franja i millora el lead-out cap a la mitjanit informativa.El passat 5 de setembre es va emetre com a Gran Pel·lícula el film "Una bona persona".
A més, 3Cat reforçarà el recorregut digital amb disponibilitat sota demanda l'endemà, consolidant el consum diferit del cap de setmana. L'ecosistema lineal i en línia de la CCMA permet capitalitzar conversa social i allargar el reach més enllà del directe.
Rogue Agent, el títol escollit
L'elecció per a aquesta ocasió és Rogue Agent, thriller britànic de 2022 dirigit per Declan Lawn i Adam Patterson. El tàndem creatiu signa també Blue Lights i guions de The Salisbury Poisonings, aval que anticipa rigor en el tractament.
El metratge arriba als 116 minuts i compta amb Rabbit Track, Great Point Media, The Development Partnership i Night Train Media. El seu recorregut comercial va combinar Netflix al Regne Unit amb sales i incorporació a AMC+ i altres finestres als Estats Units.
De la crònica real al suspens psicològic
El relat s'inspira en Robert Hendy-Freegard, un estafador que va manipular víctimes convencent-les de viure sota amenaces inexistents. James Norton encarna el fals espia, mentre Gemma Arterton, nominada al BAFTA Rising Star, interpreta Alice Archer, decidida a desemmascarar-lo.
La posada en escena combina romanç i engany, buscant tensió sostinguda sense perdre la mirada íntima sobre les víctimes. El cas real va tornar a l'actualitat el 2025, amb una condemna a França després d'envestir dos gendarmes durant una fugida.
Recepció, premis i mètriques
A IMDb, Rogue Agent manté un 6,5 sobre 10 amb més de 16.000 valoracions, indicador estable per a un thriller de nínxol. El termòmetre crític de Rotten Tomatoes voreja el 73%, amb consens favorable sobre el seu pols i les actuacions principals.
Metacritic registra 61 punts i un user score proper al 6,7, reflectint opinions generalment positives sense una unanimitat aclaparadora. Crítics als Estats Units van destacar el seu estudi de la suggestió, subratllant que ningú és immune al carisma disfressat d'autoritat.
Per què veure-la a TV3 i a 3Cat
Per al públic de TV3, el film ofereix suspens elegant, interpretacions sòlides i un cas real que continua generant conversa. Funciona amb atractiu especial en el target comercial i bon arrossegament cap a l'informatiu nocturn.
Qui no arribi al directe la podrà recuperar a 3Cat des del 13 de setembre, ampliant finestres i hàbits de consum. Una proposta pertinent per tancar la setmana: sòlida, actual i amb prou ganxo per a sostenir el share.