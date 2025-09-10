Confirmat: Jorge Rey anuncia un nou gir de 180º en el temps a Espanya

Setembre obre una fase clau per a l'evolució atmosfèrica a Espanya. L'atenció se centra en el canvi de patró previst aquesta setmana, amb més nuvolositat i ruixats. També s'esperen variacions de vent i un descens tèrmic.
Després d'un estiu intens, creix l'expectativa per l'evolució atmosfèrica a l'inici de la tardor. I és cert que es multipliquen les anàlisis davant possibles canvis amb la nuvolositat, el vent i la pluja. I tot això ajuda a situar-nos en una nova previsió.
Jorge Rey anuncia un gir que coincideix amb l'inici de la tardor
Jorge Rey preveu un canvi meteorològic rellevant que marcarà l'entrada de la tardor aquesta setmana. El jove meteoròleg resumeix la situació en un plantejament ferm: “El temps es complica”. L'Agència Estatal de Meteorologia comparteix un diagnòstic alineat amb aquest escenari general.
Segons l'AEMET, “Es preveu el pas d'un solc atlàntic que afectarà l'extrem oriental peninsular i Balears amb cels ennuvolats”. El mapa tendirà al gris, amb augment de nuvolositat i ruixats més estesos i persistents. Rey situa l'inici del gir a la tarda d'avui, amb aire més fred.
Les zones on impactarà amb més força la pluja i el vent
Jorge Rey anticipa borrasques atlàntiques amb vents i temperatures més suaus. Les primeres ratxes d'aire més fred arribarien la tarda d'avui. S'espera que les tempestes tornin a punts de Catalunya i València, amb episodis que podrien ser més intensos que els darrers.
Hi haurà acumulacions fortes a zones de Balears. També es preveuen tempestes a àrees de Múrcia i en diversos punts del Llevant. El Cantàbric, sobretot Galícia, registrarà més precipitacions, amb vent fort que fins i tot arribarà a Canàries.
El veritable gir de setembre: anticicló i bloqueig
El jove meteoròleg matisa que aquest canvi inicial donarà pas a un escenari de signe oposat a la segona quinzena. Anticipa un anticicló rellevant sobre Europa que derivarà en un bloqueig i portarà més estabilitat a Espanya. Segons Rey, serà “de cara a la segona quinzena de setembre” i “produirà un bloqueig” que impedirà l'arribada de borrasques a la regió.
Projectant-se més enllà de setembre, el jove burgalès ofereix una projecció cauta sobre els pròxims mesos. Preveu una tardor amb episodis plujosos, tot i que en general més seca del que s'esperava en conjunt. Per a l'octubre espera un fenomen neutre al Pacífic i posa l'esperança en l'hivern de 2026.