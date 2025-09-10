Logo xcatalunya.cat
Un home amb ulleres apareix davant d'un cel ennuvolat amb icones de núvol, llampec, pluja i signes d'interrogació, juntament amb un símbol d'advertiment.
Jorge Rey confirma que el temps experimentarà un canvi radical | Getty Images, xcatalunya.cat, Youtube: El Tiempo con JR
Actualitat

Confirmat: Jorge Rey anuncia un nou gir de 180º en el temps a Espanya

La situació meteorològica a Espanya tornarà a canviar radicalment, cosa que podria sorprendre molts

Foto d'Angélica Oyarzún
per Angélica Oyarzún

Setembre obre una fase clau per a l'evolució atmosfèrica a Espanya. L'atenció se centra en el canvi de patró previst aquesta setmana, amb més nuvolositat i ruixats. També s'esperen variacions de vent i un descens tèrmic.

Després d'un estiu intens, creix l'expectativa per l'evolució atmosfèrica a l'inici de la tardor. I és cert que es multipliquen les anàlisis davant possibles canvis amb la nuvolositat, el vent i la pluja. I tot això ajuda a situar-nos en una nova previsió.

Muntatge de fotos de Jorge Rey amb una imatge de pluja de fons
Les tempestes tornaran a assotar algunes zones d'Espanya | Getty Images, @eltiempoconjr

Jorge Rey anuncia un gir que coincideix amb l'inici de la tardor

Jorge Rey preveu un canvi meteorològic rellevant que marcarà l'entrada de la tardor aquesta setmana. El jove meteoròleg resumeix la situació en un plantejament ferm: “El temps es complica”. L'Agència Estatal de Meteorologia comparteix un diagnòstic alineat amb aquest escenari general.

Segons l'AEMET, “Es preveu el pas d'un solc atlàntic que afectarà l'extrem oriental peninsular i Balears amb cels ennuvolats”. El mapa tendirà al gris, amb augment de nuvolositat i ruixats més estesos i persistents. Rey situa l'inici del gir a la tarda d'avui, amb aire més fred.

Imatge de fons d'un camp verd amb el sol sortint i un arc de Sant Martí i una altra imatge de Jorge Rey en primer pla, a més d'algunes emoticones de pluja i d'un termòmetre amb un sol
Jorge Rey anuncia que podria produir-se un gir dràstic al mateix mes de setembre | Youtube: El Tiempo con JR, PhotoCosma

Les zones on impactarà amb més força la pluja i el vent

Jorge Rey anticipa borrasques atlàntiques amb vents i temperatures més suaus. Les primeres ratxes d'aire més fred arribarien la tarda d'avui. S'espera que les tempestes tornin a punts de Catalunya i València, amb episodis que podrien ser més intensos que els darrers.

Hi haurà acumulacions fortes a zones de Balears. També es preveuen tempestes a àrees de Múrcia i en diversos punts del Llevant. El Cantàbric, sobretot Galícia, registrarà més precipitacions, amb vent fort que fins i tot arribarà a Canàries.

Pla curt de Jorge Rey amb camisa blanca posant a l’aire lliure amb un paisatge de cases i camp al fons.
La segona meitat de setembre podria sorprendre tota Europa | Youtube: El Tiempo con JR

El veritable gir de setembre: anticicló i bloqueig

El jove meteoròleg matisa que aquest canvi inicial donarà pas a un escenari de signe oposat a la segona quinzena. Anticipa un anticicló rellevant sobre Europa que derivarà en un bloqueig i portarà més estabilitat a Espanya. Segons Rey, serà “de cara a la segona quinzena de setembre” i “produirà un bloqueig” que impedirà l'arribada de borrasques a la regió.

Projectant-se més enllà de setembre, el jove burgalès ofereix una projecció cauta sobre els pròxims mesos. Preveu una tardor amb episodis plujosos, tot i que en general més seca del que s'esperava en conjunt. Per a l'octubre espera un fenomen neutre al Pacífic i posa l'esperança en l'hivern de 2026.

