Avís urgent dels meteoròlegs per a dijous: pluges i tempestes en aquestes 2 regions

Mitjans de setmana amb el cel com a protagonista i canvis que arriben escalonats a diferents comunitats autònomes. Aquest dimecres, la previsió ordena els fenòmens per zones, amb senyals diferents entre el Mediterrani i el nord-oest del país. El guió meteorològic avança cap a un desenllaç rellevant demà
L'escenari combina nuvolositat, episodis de precipitació i una evolució tèrmica desigual segons la zona, amb canvis apreciables a escala regional. L'estabilitat donarà pas a intervals humits en àrees concretes del país, a mesura que avanci la jornada. La clau és diferenciar el que passarà avui i el que quedarà reservat per a la jornada de dijous, per planificar la informació amb claredat
Previsió detallada per avui: així estarà el temps
Avui tornaran les pluges a les Balears, amb ruixats que es poden repetir a diferents hores i mantenir la inestabilitat al llarg del dia. El nord-est de Catalunya també registrarà precipitacions, amb cels variables i episodis que tornaran a donar protagonisme als ruixats en aquesta franja. Ambdues àrees concentren el senyal principal d'aquest dimecres i expliquen el focus mediterrani de la jornada en termes de precipitació
En matèria tèrmica, avui pujaran les màximes als terços nord, est i sud, un patró d'ascens distribuït i apreciable a escala peninsular. Les mínimes augmentaran a l'oest del país, oferint un contrast clar davant d'altres zones i modulant la sensació tèrmica matinal. A la resta de la Península i als arxipèlags, les mínimes baixaran, configurant un mapa amb variacions acusades segons el punt
Avís urgent per a aquest dijous: tempestes a molts llocs
Per demà, dijous, s'esperen cels ennuvolats i tempestes a Galícia i al Cantàbric occidental, que seran les dues zones amb més inestabilitat. Juntament amb aquest nucli principal, es podrien registrar pluges febles al Sistema Central i a l'Ibèric, a més de sectors de l'oest peninsular. En paral·lel, es preveu un augment general de temperatures, amb l'excepció de mínimes que baixaran lleugerament a l'extrem nord-oest durant la jornada
El repartiment setmanal quedarà així definit: avui, pluges a les Balears i al nord-est de Catalunya; demà, tempestes al nord-oest peninsular. Ambdues jornades comparteixen un fil tèrmic d'ascensos, tot i que amb matisos regionals que afecten sobretot les mínimes. Es tracta d'un canvi ordenat, progressiu i regional