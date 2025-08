Avís urgent dels Agents Rurals per perill d’incendi forestal avui: 31 municipis

En ple mes d'agost, quan la calma estival sembla dominar els paisatges de Catalunya, la combinació de factors meteorològics està elevant el nivell de risc a cotes molt poc habituals. Les altes temperatures, la sequedat ambiental i el vent han creat un còctel especialment delicat, activant totes les alertes en determinades zones del territori.

L'última actualització del Pla Alfa, sistema de vigilància i prevenció d'incendis forestals dels Agents Rurals, situa en nivell 3 un total de 31 municipis repartits per quatre comarques: Alt Empordà, Ribera d’Ebre, Segrià i Terra Alta. Precisament aquestes zones coincideixen amb les àrees que, des de primeres hores del dia, han estat objecte de avís especial per calor extrema, segons el Meteocat.

El nivell 3 del Pla Alfa implica risc molt alt d'incendi forestal, amb restriccions per a qualsevol activitat al medi natural i un desplegament especial de recursos de vigilància i extinció. Les raons d'aquest escenari es troben en les altes temperatures, que avui arriben a valors de fins a 40 ºC a Ponent, juntament amb registres propers als 38 ºC a l’Empordà. A més, la manca de precipitacions recents i la presència de vent en alguns sectors contribueixen a mantenir la vegetació en un estat de màxima inflamabilitat.

| Agents Rurals

Municipis sota vigilància estricta: la radiografia d'una jornada crítica

La situació és especialment delicada a l'Alt Empordà, on municipis com Roses, Llançà, Portbou, Cadaqués o la Jonquera estan sotmesos a la màxima alerta. A la Ribera d’Ebre, destaquen Flix i Riba-roja d’Ebre, mentre que al Segrià són Almatret, la Granja d’Escarp i Seròs els punts en vigilància prioritària. Finalment, a la Terra Alta, la Pobla de Massaluca encapçala la llista de municipis afectats.

El desplegament de mitjans preventius és visible en aquests territoris, on les condicions meteorològiques afavoreixen la propagació ràpida de qualsevol conat d'incendi. El vent, encara que en general fluix, pot presentar ratxes moderades al litoral i al sud, incrementant encara més el risc. La calor nocturna també contribueix a l'estrès de la vegetació, ja que les temperatures mínimes no baixaran dels 25 ºC en algunes zones del litoral central i sud, dificultant la recuperació d'humitat.

Calor extrema i sequedat: l'escenari meteorològic darrere de l'alerta

L'origen d'aquest episodi es troba en l'arribada d'una massa d'aire càlid procedent del sud, que ha disparat les temperatures al llarg de tota la jornada. El cel serè permet que la radiació solar incideixi amb força, i només a partir del migdia apareixen alguns núvols d'evolució diürna al Pirineu, el Prepirineu i el quadrant nord-est. Tanmateix, la possibilitat de ruixats és mínima i, si es produeixen, seran precipitacions molt puntuals i poc abundants, incapaces de mitigar el risc a les zones més afectades.

La combinació d'aquests factors meteorològics no només complica la prevenció d'incendis, sinó que exigeix precaució màxima per part de la ciutadania. El nivell 3 del Pla Alfa suposa la prohibició d'executar activitats que puguin generar espurnes o foc, així com una recomanació clara de limitar al màxim qualsevol desplaçament per zones forestals.