Aliança Catalana fa crida a omplir el carrer l’11 de setembre amb Sílvia Orriols

Aliança Catalana ha fet pública una crida als seus afiliats i simpatitzants perquè aquest 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, omplin els carrers al costat de la presidenta Sílvia Orriols en la manifestació “per la llibertat i la dignitat del nostre poble”.
L’acte de mobilització arrencarà a les 16:30h des del punt de trobada fixat: l’Escultura de La Cara de Barcelona (Passatge de Colom amb Ronda Litoral). Des d’allà, els d’Orriols es concentraran rere la pancarta d’Aliança Catalana per “fer pinya i demostrar la força i la unitat del nostre projecte”.
En el comunicat, el partit subratlla que la presència de tothom és imprescindible per fer sentir “la veu dels catalans que volem un país lliure, segur i sobirà”. El Comitè de Govern d’Aliança Catalana insta a convertir la Diada d’enguany en un crit de resistència davant la resignació i la submissió que vol imposar el poder autonòmic.
Orriols i els seus preveuen convertir la jornada en un cop d’autoritat política i simbòlica: deixar clar que Aliança Catalana ha deixat enrere l’etiqueta de fenomen local i ja juga en la primera línia de la batalla per l’alliberament nacional.