Alerta màxima del Meteocat per la calor: Detalls dels pròxims dies

Quan la calma de l'estiu sembla invencible, la natura recorda que la calor pot superar qualsevol previsió. Els carrers es lleven amb un ambient aparentment serè, però sota aquest cel blau s'estan gestant jornades on la temperatura no donarà treva. En aquest context, les autoritats meteorològiques mantenen la vigilància activa i adverteixen que els pròxims dies poden ser especialment crítics per a diverses comarques de Catalunya.

Les altes temperatures desafien el confort: Així evoluciona la calor extrema

L'última actualització del Meteocat situa l'alerta màxima en punts crítics del territori català, amb especial incidència aquest dimarts a les comarques del Segrià, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Alt Empordà. Són zones acostumades a la calor intensa, però en aquesta ocasió, els valors previstos sobrepassen els llindars habituals. El fenomen, impulsat per una massa d'aire càlid procedent del sud, està elevant les temperatures màximes fins a límits que freguen els 40 °C a Ponent i que es mouen entre els 36 i 38 °C a bona part de l'interior i el nord-est.

El cel serè serà el dominant fins al migdia, i això permet que la radiació solar incideixi amb força sobre el territori. Tanmateix, a partir de primera hora de la tarda, s'espera la formació d'alguns núvols d'evolució diürna al quadrant nord-est, així com en àrees del Pirineu i Prepirineu. No es descarten, en aquestes zones elevades, alguns ruixats febles i molt localitzats, que amb prou feines suposaran un alleujament per a l'ambient xafogós que marcarà la jornada.

Al litoral, les temperatures mínimes pujaran i els valors nocturns podran acostar-se als 25 °C, cosa que contribuirà a una sensació d'incomoditat nocturna, sobretot al litoral central i sud. El vent serà fluix i variable a l'interior, però a la costa predominarà la brisa, amb possibilitat de ratxes moderades, especialment al sud durant la tarda.

Dimecres ofereix una treva relativa: Canvis subtils, però la calor persisteix

De cara a dimecres, les previsions dibuixen una lleugera disminució de les màximes, encara que la sensació tèrmica seguirà sent alta a la majoria de comarques. Durant la primera part del dia, es preveuen bandes de núvols mitjans especialment a la meitat sud, sense conseqüències significatives pel que fa a precipitacions. Al llarg de la tarda, el cel es mantindrà majoritàriament serè o amb intervals de núvols alts i prims, juntament amb algunes formacions de núvols d'evolució diürna al Pirineu oriental i el Prepirineu.

La temperatura mínima serà similar o lleugerament superior, i la màxima baixarà de manera suau, cosa que pot aportar un petit respir, però sense arribar a eliminar la incomoditat tèrmica. Les condicions de visibilitat continuaran sent excel·lents i el vent continuarà bufant fluix, encara que no es descarta que a la tarda, especialment al litoral, es registrin algunes ratxes puntuals d'una certa intensitat.

Dijous de contrastos: Pluges puntuals i repunt de la calor

Dijous es perfila com una jornada de transició, on la calma aparent podria veure's interrompuda per ruixats aïllats al Pirineu oriental i, de manera més esporàdica, al Massís del Port. Aquestes precipitacions, segons els models, seran de caràcter feble i poc abundants, però poden sorprendre en zones muntanyoses, on la convecció diürna afavoreix la formació de tempestes curtes. L'alerta per calor es mantindrà activa al Segrià i Pla d'Urgell, on s'esperen de nou valors molt alts.

La temperatura màxima tornarà a pujar de manera lleugera o moderada, especialment a l'interior i l'oest, situant de nou la sensació tèrmica en nivells que exigeixen precaució. La mínima amb prou feines canviarà, consolidant l'ambient càlid, tant de dia com de nit.